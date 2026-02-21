Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bisakah Bayar BPJS Kesehatan Hanya 1 Orang dalam 1 KK?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |19:01 WIB
Bisakah Bayar BPJS Kesehatan Hanya 1 Orang dalam 1 KK?
Bisakah Bayar BPJS Kesehatan Hanya 1 Orang dalam 1 KK? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bisakah bayar BPJS Kesehatan hanya 1 orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK)? Sejak 1 November 2014, aturan BPJS Kesehatan mewajibkan pendaftaran peserta mandiri (perorangan) mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK), bukan individu. 

Daftar BPJS Kesehatan

Jika mengacu pada aturan yang berlaku, jika salah satu anggota keluarga yang mendaftar BPJS Kesehatan maka seluruh anggota keluarga tersebut yang tercantum di KK wajib didaftarkan juga.

Dengan demikian, bagi Anda yang mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, Anda juga harus siap untuk membayar iuran bulanan seluruh anggota keluarga yang didaftarkan.

Hal ini juga berlaku jika terdapat iuran tunggakan. Anggota keluarga tidak dapat membayar tunggakan iuran secara individu. Pengaktifan kembali status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam satu KK hanya bisa dilakukan apabila seluruh tunggakan iuran dibayar penuh.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Setelah tunggakan dilunasi, status kepesertaan BPJS Kesehatan akan aktif kembali dalam waktu maksimal 1x24 jam.

Dengan penjelasan di atas, maka tidak bisa bayar BPJS Kesehatan hanya 1 orang dalam 1 KK. Namun semua anggota keluarga yang tercatat dalam KK harus juga membayar iuran BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan membuka kesempatan membayar iuran dengan cara mencicil melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). 

Program ini ditujukan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang memiliki tunggakan 4 hingga 24 bulan. 

Pendaftaran program REHAB dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau care center BPJS Kesehatan 166. Cicilan tunggakan dapat dibayarkan maksimal periode selama 12 tahapan atau 12 kali. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202755/dirut_bpjs_kesehatan-hm7W_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202766/gaji_pegawai_bpjs_kesehatan-BN1J_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202672/dirut_bpjs_kesehatan-Hm04_large.jpg
Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202582/prihati-M65P_large.jpg
Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201797/bpjs_kesehatan-8gfL_large.jpg
Lupa Nomor BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya Dengan NIK KTP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201265/bpjs_kesehatan-VWD8_large.jpg
6 Fakta RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK, Anggaran Tak Berkurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement