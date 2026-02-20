Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:43 WIB
Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito
Dirut BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)  Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031. 

Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito yang menggantikan Ali Ghufron Mukti. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat.

Cak Imin menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, saya dan jajaran memiliki tugas memastikan bahwa negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat,” ucap Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (20/02/2025).

“Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas risiko.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, harus memastikan masyarakat tidak kehilangan daya akibat risiko kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berperan melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang berpotensi mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202582/prihati-M65P_large.jpg
Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201797/bpjs_kesehatan-8gfL_large.jpg
Lupa Nomor BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya Dengan NIK KTP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201265/bpjs_kesehatan-VWD8_large.jpg
6 Fakta RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK, Anggaran Tak Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201035/bpjs_kesehatan-BpK1_large.jpg
Apakah Cuci Darah Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200804/bpjs_kesehatan-9brZ_large.jpg
Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK Nonaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200807/bpjs_kesehatan-Is4v_large.jpg
Inilah 4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Perbedaannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement