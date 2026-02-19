Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Saksikan 11 MoU Pengusaha RI-AS Senilai Rp648,9 Triliun, Ini Daftarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:02 WIB
Prabowo Saksikan 11 MoU Pengusaha RI-AS Senilai Rp648,9 Triliun, Ini Daftarnya
Prabowo Saksikan 11 MoU Pengusaha RI-AS Senilai Rp648,9 Triliun, Ini Daftarnya (Foto: BPMI Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai USD38,4 miliar dolar AS atau setara Rp648,9 triliun (kurs Rp16.900 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi. 

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck

6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202414/prabowo_subianto-ejxY_large.jpg
Cerita soal MBG di Depan Pengusaha AS, Prabowo: Ciptakan Ledakan Ekonomi dari Bawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202399/prabowo_subianto-B3g7_large.jpg
Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Berhasil Hemat Anggaran Rp303,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202324/presiden_prabowo-Ud9s_large.jpg
Trump-Prabowo Teken Tarif Dagang Usai Agenda Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202162/prabowo_subianto-p1QC_large.jpg
Prabowo Bakal Bertemu Trump Bahas Tarif Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201733/presiden_prabowo-1FQI_large.jpg
Prabowo: Koperasi Merah Putih Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201459/presiden_prabowo-kONG_large.jpg
Pesan Prabowo ke Pengusaha: Patuhi Peraturan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement