Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Besaran THR ASN 2026, Ini Jadwal Pencairannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |06:56 WIB
Besaran THR ASN 2026, Ini Jadwal Pencairannya
Besaran THR ASN 2026, Ini Jadwal Pencairannya (Foto: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Besaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI serta anggota Polri tahun 2026. Pemerintah memastikan THR ASN 2026 cair dan nilainya lebih besar jika dibandingkan THR ASN tahun 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran THR ASN 2026 sebesar Rp55 triliun. Alokasi THR ASN 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,22 persen dibandingkan anggaran THR ASN 2025 yang sebesar Rp49 triliun.

Jadwal Pencairan THR ASN

Pencairan THR ASN 2026 ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadhan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,”  ujar Purbaya belum lama ini di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Pemberian THR ASN Dorong Konsumsi

Purbaya menjelaskan, besaran THR yang akan diberikan kepada ASN akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi dirinya belum spesifik menyebut besaran THR yang akan diterima ASN pada Lebaran tahun 2026.

Purbaya menjelaskan tujuan pemberian THR di awal puasa ini diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat di kuartal I 2026. Selain itu pemberian THR di awal lebaran juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan mudik lebih awal dan bisa memecah konsentrasi kepadatan arus mudik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201901/pns-64q1_large.png
THR PNS 2026 Cair! Ini Jadwal hingga Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/622/3200778/pns-UrOR_large.jpeg
Apakah PNS Dapat THR dan Gaji 13 Sekaligus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311/rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124857/thr_pns-o6vW_large.jpeg
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124624/thr-20xA_large.jpeg
Kenapa THR PNS 2025 Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3123911/sri_mulyani-xbQF_large.jpg
THR ASN 2025 Sudah Cair Rp23,3 Triliun, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement