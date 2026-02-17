Apakah Ada Lagi Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026?

JAKARTA - Apakah ada lagi diskon listrik 50% PLN di Februari 2026? PT PLN (Persero) telah memberikan kebijakan diskon listrik 50% berupa promo tambah daya listrik diskon 50%. Pemberian promo tambah daya listrik diskon 50% telah berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026.

Lewat program "Power Up EVent" PLN menghadirkan diskon 50% bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Amphere (VA). Promo tambah daya listrik diskon 50% ini dapat dinikmati selama periode pameran IIMS 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Dengan berakhirnya periode tersebut, maka kini tidak ada lagi diskon listrik 50% PLN.

Tambah Daya Listrik Diskon 50%

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa promo ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan customer experience yang berkesan sekaligus mendukung gaya hidup modern pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar dengan biaya terjangkau.

“Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Adi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).