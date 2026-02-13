Cara Dapatkan Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026

JAKARTA - Cara mendapatkan diskon listrik 50% PLN di Februari 2026. Diskon listrik ini berupa promo tambah daya listrik. Lewat program "Power Up EVent" PT PLN (Persero) menghadirkan diskon 50% bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Amphere (VA).

Diskon listrik 50% promo tambah daya listrik ini dapat dinikmati selama periode pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Penjelasan PLN

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, promo ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan customer experience yang berkesan sekaligus mendukung gaya hidup modern pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar dengan biaya terjangkau.

“Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Adi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).