Cara Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026, Berakhir Hari Ini

Cara Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026, Berakhir Hari Ini (Foto: PLN)

JAKARTA - Cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen di Januari 2026. Pelanggan PLN perlu memperhatikan cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen yang akan berakhir hari ini, Selasa 20 Januari 2026.

PLN kembali memberikan diskon listrik berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru". Diskon listrik ini berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

- Mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile.

- Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

- Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima e-voucher diskon tambahan daya melalui fitur “Reward” di PLN Mobile atau email terdaftar.

- Kemudian, pelanggan cukup memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile.

- Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Setiap akun PLN Mobile mendapatkan paling banyak empat buah e-voucher tambah daya selama periode promo berlangsung guna memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh pelanggan.

“Masyarakat juga tak perlu khawatir karena penyambungan tambah daya listrik cukup mudah dan cepat, dengan melakukan pengajuan yang praktis dan dilakukan secara digital lewat aplikasi PLN Mobile,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto.

Tutorial Klaim e-Voucher Tambah Daya

Melansir laman Instagram @plnmobile, berikut tutorial klaim e-voucher tambah daya listrik:

- Lakukan transaksi pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

- Setelah pembayaran berhasil, buka banner promo Gebyar Awal Tahun 2026 di aplikasi PLN Mobile

- Scroll ke bawah dan klaim, e-voucher tambah daya akan muncul di menu Reward.

- Setelah klaim, e-voucher tambah daya akan muncul di menu reward

- Klik salin kode pada e-voucher tambah daya

- Selesai, e-voucher tambah daya siap dipakai