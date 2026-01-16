Cara Dapatkan Diskon Listrik 50%, Ini Syarat dan Ketentuannya

JAKARTA – Diskon listrik 50 persen hadir pada Januari 2026. Diskon ini berupa promo tambah daya listrik dengan potongan harga 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile.

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku mulai 7 hingga 20 Januari 2026. Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Syarat Diskon Listrik 50 Persen

Promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lainnya.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.294.600, atau 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.

Mekanisme program ini dilakukan sepenuhnya melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.