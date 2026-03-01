Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cegah Gangguan saat Ramadhan-Lebaran, Pasokan Listrik Sumut Diperkuat

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:01 WIB
Cegah Gangguan saat Ramadhan-Lebaran, Pasokan Listrik Sumut Diperkuat
Cegah Gangguan saat Ramadhan-Lebaran, Pasokan Listrik Sumut Diperkuat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PLN melakukan inspeksi kesiapan sistem kelistrikan di Unit Bisnis Pembangkitan Pangkalan Susu, Sumatera Utara, guna memastikan pasokan listrik tetap andal selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengecekan langsung peralatan, ketersediaan suku cadang, sistem monitoring, serta kesiapsiagaan personel, sebagai upaya preventif menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri di wilayah Sumatra Utara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja UBP Pangkalan Susu sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif dari sisi keandalan maupun performa operasional. Dia juga memberikan dukungan langsung kepada para operator yang bertugas menjaga keandalan unit pembangkit.

“Kinerja positif ini mencerminkan soliditas dan kolaborasi tim yang kuat. Kami memastikan seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap untuk menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya pada momen Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Bernadus, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199533/pln_epi-05k1_large.jpg
Proyek Pipa Gas West Natuna-Pemping Segera Dibangun Bulan Ini, Sempat Mangkrak 1 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199283/listrik_pln-CXDb_large.jpg
Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN per kWh Februari 2026, Apakah Ada Diskon Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198250/listrik_pln-3gvU_large.jpg
Dominasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya bagi Kedaulatan Listrik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197403/pln-a2Jy_large.jpg
Awas Kesetrum, Ini 3 Tips Kelistrikan Hadapi Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197086/listrik_pln-iQA9_large.jpg
Mau Tambah Daya Listrik PLN? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196688/listrik_pln-u5s4_large.jpg
Bangunan Baru Rampung? Ini Cara Resmi dan Praktis Menyambung Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement