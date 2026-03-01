Cegah Gangguan saat Ramadhan-Lebaran, Pasokan Listrik Sumut Diperkuat

JAKARTA - PLN melakukan inspeksi kesiapan sistem kelistrikan di Unit Bisnis Pembangkitan Pangkalan Susu, Sumatera Utara, guna memastikan pasokan listrik tetap andal selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H.



Langkah tersebut dilakukan melalui pengecekan langsung peralatan, ketersediaan suku cadang, sistem monitoring, serta kesiapsiagaan personel, sebagai upaya preventif menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri di wilayah Sumatra Utara.



Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja UBP Pangkalan Susu sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif dari sisi keandalan maupun performa operasional. Dia juga memberikan dukungan langsung kepada para operator yang bertugas menjaga keandalan unit pembangkit.



“Kinerja positif ini mencerminkan soliditas dan kolaborasi tim yang kuat. Kami memastikan seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap untuk menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya pada momen Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Bernadus, Jakarta, Minggu (1/3/2026).