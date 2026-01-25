Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Tambah Daya Listrik PLN? Ini Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |13:02 WIB
Mau Tambah Daya Listrik PLN? Ini Caranya
Mau Tambah Daya Listrik PLN? Ini Caranya (Foto: PLN)
JAKARTA - Bagi rumah tangga maupun pelaku usaha, kecukupan daya listrik menjadi faktor penting agar aktivitas harian dan operasional bisnis berjalan lancar. Ketika kebutuhan listrik meningkat dan kapasitas daya tidak lagi memadai, risiko gangguan aktivitas hingga tertundanya rencana pengembangan usaha pun tak terhindarkan. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pelanggan dapat mengajukan tambah daya listrik secara resmi dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile.

Melalui aplikasi ini, PT PLN (Persero) menyediakan layanan tambah daya yang dapat diakses langsung oleh pelanggan. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara digital, mulai dari perhitungan biaya sesuai ketentuan hingga pemantauan progres layanan secara realtime dalam satu sistem terintegrasi.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa digitalisasi layanan kelistrikan dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi pelanggan di berbagai segmen.

“Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengajukan tambah daya secara mandiri dan resmi. Prosesnya jelas, transparan, dan tercatat dalam sistem, sehingga pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan listrik rumah maupun usaha dengan lebih terencana,” ujar Gregorius.

Dia menambahkan, kecepatan layanan menjadi faktor penting, terutama bagi pelanggan usaha yang membutuhkan kepastian pasokan listrik agar aktivitas operasional tetap berjalan lancar. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggan dapat memantau setiap tahapan permohonan secara langsung hingga pekerjaan teknis selesai.

Cara Mengajukan Tambah Daya Lewat PLN Mobile:

- Unduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi dan pilih menu Ubah Daya dan Migrasi pada halaman utama.
- Klik Mulai, lalu pilih ID Pelanggan yang terdaftar atau masukkan ID Pelanggan/nomor meter.
- Tentukan koordinat lokasi pemasangan dan lengkapi data sesuai petunjuk.
- Pilih apakah permohonan diajukan untuk diri sendiri atau orang lain, lalu isi data pelanggan.
- Setujui persyaratan jika telah dipahami, lakukan verifikasi email, dan lanjutkan ke tahap pembayaran.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
