HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangunan Baru Rampung? Ini Cara Resmi dan Praktis Menyambung Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |17:03 WIB
Bangunan Baru Rampung? Ini Cara Resmi dan Praktis Menyambung Listrik (Foto: PLN)
JAKARTA - Penyambungan listrik menentukan kapan bangunan baru bisa segera digunakan. Tanpa tahap ini, fungsi bangunan tertahan meski secara fisik sudah siap, baik untuk hunian, tempat usaha, maupun fasilitas umum.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat dapat mengajukan penyambungan baru listrik melalui aplikasi PLN Mobile sebagai kanal resmi layanan kelistrikan. Pengajuan dilakukan secara digital sehingga pelanggan tidak perlu repot menelepon atau bahkan datang ke kantor layanan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa PLN Mobile dirancang untuk memudahkan pelanggan mengakses segala layanan kelistrikan, termasuk penyambungan listrik untuk bangunan baru secara praktis dan mudah.

“Penyambungan baru listrik merupakan tahapan penting setelah bangunan selesai secara fisik. Melalui PLN Mobile, masyarakat dapat mengajukan permohonan penyambungan listrik secara resmi dengan alur yang praktis dan dapat dipantau,” ujar Gregorius di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Aplikasi PLN Mobile mengintegrasikan seluruh kebutuhan layanan kelistrikan dalam satu genggaman. Mulai dari pengisian data, verifikasi, hingga pembayaran dilakukan secara digital sehingga proses menjadi lebih ringkas dan mudah diikuti.

Untuk menyambung listrik pada bangunan baru atau pasang baru melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

 

