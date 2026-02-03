Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN per kWh Februari 2026, Apakah Ada Diskon Lagi?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |14:01 WIB
Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN per kWh Februari 2026, Apakah Ada Diskon Lagi?
Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN per kWh Februari 2026, Apakah Ada Diskon Lagi? (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tarif listrik terbaru PLN per kWh Februari 2026, apakah ada diskon lagi? Pemerintah telah memutuskan tarif listrik PLN pada kuartal I-2025 tidak naik, sehingga tarif listrik PLN di Februari 2026 tetap sama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik pada kuartal I-2026 (Januari-Maret) tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. Lalu apakah ada diskon tarif listrik lagi?

Update Diskon Tarif Listrik

Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah perihal diskon tarif listrik 50 persen pada 2026. Pemerintah pernah memberlakukan diskon tarif listrik 50 persen pada 2025 sebagai stimulus ekonomi.

Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, belum ada pembahasan di internal pemerintah mengenai diskon tarif listrik 50 persen pada tahun ini.

“Belum ada pembahasan,” kata Bahlil usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Alasan Tarif Listrik Tidak Naik

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno.

Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," jelas Tri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198250/listrik_pln-3gvU_large.jpg
Dominasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya bagi Kedaulatan Listrik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197403/pln-a2Jy_large.jpg
Awas Kesetrum, Ini 3 Tips Kelistrikan Hadapi Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197086/listrik_pln-iQA9_large.jpg
Mau Tambah Daya Listrik PLN? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196688/listrik_pln-u5s4_large.jpg
Bangunan Baru Rampung? Ini Cara Resmi dan Praktis Menyambung Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196650/listrik_pln-aPkH_large.jpg
Tarif Listrik Gratis di Hunian Sementara Wilayah Bencana Sumatera Selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/622/3196411/listrik_pln-djgl_large.jpg
Butuh Pasokan Listrik Sementara? Ini Cara Dapatnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement