Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang Turun per 2 Februari 2026

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina dengan SPBU swasta yang turun per 1 Februari 2026. Seluruh jenis bahan bakar mengalami penurunan harga pada awal 2026.

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 Februari 2026.

Penurunan ini berlaku untuk BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Turbo. Harga Pertamax yang semula Rp12.350 per liter turun menjadi Rp11.800 per liter.

Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp13.400 per liter kini turun menjadi Rp12.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 juga turun dari Rp13.150 per liter menjadi Rp12.450 per liter.

Harga Dexlite turun dari Rp13.500 per liter menjadi Rp13.250 per liter, dan Pertamina Dex turun dari Rp13.600 per liter menjadi Rp13.500 per liter.

Mengutip Instagram SPBU Vivo. Jenis BBM Revvo 92 turun sebesar Rp 650 menjadi Rp 12.700 dari sebelumnya Rp 12.050 per liter.