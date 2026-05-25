Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Petani Sawit Buka Suara Soal Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |09:48 WIB
Petani Sawit Buka Suara Soal Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia
Petani sawit merespons rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Petani sawit merespons rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah sentra produksi turun hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram.

Ketua SPKS, Sabarudin, meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar.

“Kami mencatat kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari,” kata Sabarudin, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya dinilai tidak hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.

Banyak petani kini mulai mempertimbangkan mengurangi bahkan menghentikan pemupukan karena khawatir harga sawit terus turun dan biaya produksi tidak lagi tertutup. Padahal sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga.

Jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220446//danantara-t8xp_large.jpg
7 Fakta Danantara Sumberdaya Indonesia, Beroperasi 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220348//tambang-EC0u_large.jpg
PT DSI Tak Akan Ganggu Kontrak Ekspor Perusahaan Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/455/3220070//luke_thomas-SaYG_large.jpg
Profil dan Jejak Karier Luke Thomas, Warga Australia Kini Jadi Bos BUMN Danantara Sumberdaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220171//purbaya-sigN_large.jpg
PT DSI Diisi Orang Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Biar Tidak Monopoli Seenak Jidat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220150//airlangga_purbaya-giIk_large.jpg
Airlangga Bantah Isu Penundaan Ekspor Komoditas Lewat PT DSI, Tetap Jalan 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220145//kementerian_bumn-ISmz_large.jpg
PT DSI Resmi Berstatus BUMN Pekan Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement