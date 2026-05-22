HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Profil dan Jejak Karier Luke Thomas, Warga Australia Kini Jadi Bos BUMN Danantara Sumberdaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |21:01 WIB
Profil dan Jejak Karier Luke Thomas, Warga Australia Kini Jadi Bos BUMN Danantara Sumberdaya
JAKARTA - Profil dan jejak karier Luke Thomas, warga Australia kini jadi bos BUMN Danantara Sumberdaya. Luke Thomas Mahony akan menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Hal ini dibenarkan CEO Danantara Rosan Perkara Roeslani. Luke Thomas sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO). 

Nantinya, Luke Thomas akan menjadi bos BUMN yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) tersebut.

"Untuk saat ini Luke Thomas," ungkap Rosan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Namun, Rosan enggan membeberkan lebih lanjut saat ditanya alasan penunjukkan Luke Thomas di PT DSI. Dia hanya menegaskan bahwa perlu dilakukan penguatan dalam tim pada BUMN baru tersebut.

"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan fullnya tim. Bisa dilihat track recordnya apa, kemampuannya jelas gitu. seperti kita bangun Danantara dulu," kata Rosan.

 

