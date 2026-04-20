Perbaikan Kinerja dan Tata Kelola Jadi Kunci Transformasi BUMN Karya

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mendukung percepatan transformasi dan penyehatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Langkah strategis ini diinisiasi oleh Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara sebagai upaya membangun industri konstruksi nasional yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran direksi seluruh BUMN Karya. Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat fondasi keuangan dan tata kelola perusahaan di sektor tersebut.

1. Perbaikan Laporan Keuangan

Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan agar lebih realistis dan kredibel. Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan prinsip transparansi juga menjadi fokus utama sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong upaya penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan BUMN Karya secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kondisi perusahaan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi. Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujar Dony Oskaria.