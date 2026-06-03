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Segini Harta Kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang Dicopot Prabowo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |09:25 WIB
Segini Harta Kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang Dicopot Prabowo
Segini Harta Kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang Dicopot Prabowo (Foto: BGN)
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JAKARTA - Segini harta kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang dicopot Presiden Prabowo Subianto. Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana sebagai sebagai Kepala BGN. 

Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Wakil Kepala BGN Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Selain itu, Prasetyo mengabarkan bahwa Presiden Prabowo mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. 

Usai dicopot, Dadan menegaskan bahwa keputusan ini adalah hak mutlak penuh dari Presiden Prabowo.

"Pergantian anggota Kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan kepada awak media, Rabu (3/6/2026).

Dadan juga mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ujarnya.

"Insya Allah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," tambah Dadan.

Lalu berapa harta kekayaan Dadan? Berikut datanya seperti dilansir laman LHKPN, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

 

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