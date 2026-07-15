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Profil dan Kekayaan Adnan Al Jumaili, Eks Wamen Irak yang Punya 375 Kg Emas Hasil Korupsi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |22:01 WIB
Profil dan Kekayaan Adnan Al Jumaili, Eks Wamen Irak yang Punya 375 Kg Emas Hasil Korupsi
Profil dan Kekayaan Adnan Al Jumaili, Eks Wamen Irak yang Punya 375 Kg Emas Hasil Korupsi (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Profil dan kekayaan Adnan Al Jumaili, eks Wamen Irak yang punya 375 kg emas hasil korupsi. 

Dewan Kehakiman Tertinggi Irak mengumumkan penemuan 375 kg emas yang terkait dengan kasus penangkapan mantan Wakil Menteri Perminyakan bidang Pengolahan, Adnan Al Jumaili atas dugaan korupsi.

Hakim Dhia Jafar dari Pengadilan Pidana Antikorupsi Pusat menyatakan, bahwa 358 kg logam mulia tersebut diamankan dalam sebuah operasi yang melibatkan otoritas wilayah Kurdistan, di bawah pengawasan Ketua Dewan Kehakiman Tertinggi, Faiq Zidan.

"Sebanyak 17 kg tambahan disita dalam penyelidikan terpisah pada hari yang sama. Rincian mengenai operasi tersebut tidak diungkapkan,” ujarnya dilansir Al Jazeera, Rabu (15/7/2026).

Profil dan Kekayaan Adnan Al Jumaili

Adnan Al Jumaili merupakan mantan Wakil Menteri Perminyakan bidang Pengolahan Irak.

Menteri Komunikasi Mustafa Sanad menggambarkan Al Jumaili sebagai 'paus' Kementerian Perminyakan dan menuduhnya sebagai penyandang dana partai politik. 

Sanad menuduh Al Jumaili menggelapkan dana dari kilang minyak di Beiji, Doura, Maysan, dan Shuaiba.

"Dia tidak sendirian, dia memiliki koneksi yang luas dan telah membangun jaringan patronase untuk melayani beberapa politisi senior dan partai politik," katanya,

 

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