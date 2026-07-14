Harga BBM Turun Lagi, Cek Pertamax hingga Dex! Ini Daftar Terbaru di Pertamina Cs

Harga BBM Turun Lagi, Cek Pertamax hingga Dex! Ini Daftar Terbaru di Pertamina Cs (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM di Indonesia turun sejak 1 Juli 2026. Harga BBM turun berlaku di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP.

Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax Turbo menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp29.750 per liter. Disusul Pertamina Dex yang turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Sedangkan Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga Pertamax. BBM RON 92 ini masih tetap Rp16.250 per liter. Pertamax Green juga tetap dijual Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, Pertamina memastikan jenis BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Sementara, untuk SPBU swasta seperti Shell, sejak awal bulan menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Ro21.340 dari sebelumnya Rp24.490 per liter.

Sementara itu, Vivo Energy menurunkan harga Diesel Primus menjadi Rp21.340 per liter per. Adapun harga Revvo 92 dijual di harga Rp16.670 per liter dan Revvo 95 dibandrol Rp17.240 per liter.

SPBU BP memberlakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produknya seperti BP 92 yang kini dipasarkan seharga Rp16.670 per liter, sedangkan BP 95 dijual Rp17.240 per liter. Untuk produk Ultimate Diesel dibanderol Rp21.340 per liter.