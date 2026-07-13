Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Hari Ini 13 Juli 2026 di Tengah Lonjakan Minyak Dunia

Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP Hari Ini 13 Juli 2026 di Tengah Lonjakan Minyak Dunia (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku hari ini, Senin (13/7/2026) di tengah lonjakan minyak mentah dunia.

Imbas perang AS-Iran kembali memanas, harga minyak dunia naik 3 persen. Harga minyak mentah Brent naik USD2,34, atau 3,08 persen menjadi USD78,35 pada pukul 23:11 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik USD2,21 atau 3,09 persen menjadi USD73,62 per barel.

Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP diketahui turun sejak 1 Juli 2026. Pada hari ini, harga BBM masih sama alias tidak ada penyesuaian meski harga minyak dunia meroket.

Pertamina telah melakukan penyesuaian harga sejak 1 Juli 2026. Harga BBM Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp29.750 per liter. Disusul Pertamina Dex yang turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Sedangkan Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara, Pertamax masih tetap Rp16.250 per liter, kemudian Pertamax Green juga tetap dijual Rp17.000 per liter.

Pertamina juga memastikan jenis BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Sementara, untuk SPBU swasta seperti Shell, sejak awal bulan menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Ro21.340 dari sebelumnya Rp24.490 per liter.

Sementara itu, Vivo Energy menurunkan harga Diesel Primus menjadi Rp21.340 per liter per. Adapun harga Revvo 92 dijual di harga Rp16.670 per liter dan Revvo 95 dibandrol Rp17.240 per liter.

SPBU BP memberlakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produknya seperti BP 92 yang kini dipasarkan seharga Rp16.670 per liter, sedangkan BP 95 dijual Rp17.240 per liter. Untuk produk Ultimate Diesel dibanderol Rp21.340 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP per hari ini: