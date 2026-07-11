Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Pertemuan Purbaya dan Said Iqbal Bahas Pajak JHT hingga Buruh Batal Demo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |06:01 WIB
6 Fakta Pertemuan Purbaya dan Said Iqbal Bahas Pajak JHT hingga Buruh Batal Demo
6 Fakta Pertemuan Purbaya dan Said Iqbal Bahas Pajak JHT hingga Buruh Batal Demo (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Pertemuan ini membahas usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain penghapusan pajak JHT, Said Iqbal juga mengusulkan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, hingga uang pesangon

“Saya ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan masukan terkait dengan kesejahteraan buruh, pajak yang dikenakan pada jaminan sosial itu juga penting,” kata Said Iqbal kepada wartawan usai menemui Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (8/6/2026).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta hasil pertemuan Purbaya dengan Said Iqbal, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).

1. Alasan Pajak JHT Diusulkan Dihapus

Menurut Said Iqbal, berbagai jenis pajak tersebut dikenakan terhadap pendapatan yang menjadi bantalan ekonomi terakhir bagi pekerja, terutama ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau memasuki masa pensiun.

Salah satu sorotan utama adalah pajak atas pencairan JHT. Dia menilai JHT merupakan tabungan sosial pekerja, sehingga pajak seharusnya tidak dikenakan terhadap pokok tabungannya.

Jika terdapat pengenaan pajak, beban tersebut dinilai lebih tepat diarahkan pada imbal hasil, sebagaimana berlaku pada tabungan komersial.

2. Tarif Pajak Progresif Rugikan Pekerja

Selain meminta pajak JHT menjadi 0 persen, dia juga mengusulkan penghapusan skema pajak progresif dalam pencairan JHT. Skema tersebut dinilai dapat memberatkan pekerja yang beberapa kali mengalami PHK.

“Saya meminta untuk dihapuskan pajak progresif, selain tadi pajak JHT-nya sendiri 0 persen,” tambahnya.

Tarif pajak progresif berkisar dari 5-30 persen, tergantung kondisi pencairan. Dalam kasus tertentu, nilai pajak yang dikenakan disebut bisa sangat besar apabila saldo JHT pekerja cukup tinggi dan pencairan dilakukan lebih dari satu kali.

Selain persoalan tarif, dia juga berpendapat batas nilai JHT yang dikenakan pajak sudah tidak relevan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, pencairan JHT hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan nilai di atas Rp50 juta dikenakan pajak 5 persen.

Dengan mempertimbangkan inflasi, Said menilai perlu adanya penyesuaian terhadap ambang batas nilai JHT bila pajak tetap diberlakukan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229379/purbaya-ub4q_large.jpg
Purbaya ke Mahasiswa STAN: Teknologi Bisa Dibeli tapi Integritas Harus Dijaga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228895/said_iqbal-8xMD_large.jpg
Bertemu Purbaya, Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228812/purbaya-rIHD_large.jpg
Purbaya dan Said Iqbal Makan Siang di Kemenkeu Hari Ini, Pajak JHT Dihapus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228678/said_iqbal-E0Fj_large.jpg
Buruh Geruduk Kantor Purbaya, Tuntut Pajak JHT Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228727/purbaya-W64O_large.jpg
Purbaya Ajak Said Iqbal Makan Siang di Kemenkeu Besok Usai Dikritik Sulit Ditemui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228717/purbaya-8pIc_large.jpg
Purbaya Ramal Defisit APBN 2026 Bengkak Jadi Rp734,3 Triliun 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement