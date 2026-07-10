Haji Isam hingga Kaesang Jadi Pemegang Saham RANS, Ini Rinciannya

JAKARTA - Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hingga Kaesang Pangarep menjadi salah satu satu pemegang saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS).

Founder RANS Raffi Ahmad mengakui, Haji Isam merupakan salah satu pemegang saham RANS dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Pernyataan itu disampaikan Raffi seiring kehadiran Haji Isam dalam seremoni pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) RANS di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini.

“Memang beliau (Haji Isam) bisa dilihat nanti juga karena dalam kepemilikan 1 persen jelas. Dan iya beliau percaya kepada RANS, beliau percaya kepada saya, beliau menjadi mentor saya juga, salah satu mentor saya juga,” ujar Raffi dalam konferensi pers seusai seremoni IPO RANS di Jakarta, Jumat (10/7/2026)/

Raffi menjelaskan bahwa Haji Isam selama ini terus mendorong generasi muda untuk terus berkembang.

Raffi menilai, kehadiran pengusaha berasal dari Kalimantan Selatan tersebut dalam seremoni IPO menjadi bentuk dukungan terhadap RANS, sekaligus sinyal positif bagi investor lain untuk turut mendukung perkembangan industri kreatif nasional.

"Itu (kehadiran Haji Isam) adalah kehormatan juga buat kami, dan juga legitimate bahwa seorang Haji Isam. Dan nanti ada haji-haji yang lain, pengusaha-pengusaha investor yang lain yang percaya sama kita, itu menunjukkan bahwa RANS tidak main-main," ujar Raffi.

Namun demikian, berdasarkan daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen yang dipublikasikan oleh RANS, nama Haji Isam maupun perusahaan yang terafiliasi dengannya belum tercantum.