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IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 5.924, Saham RANS Naik 34 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:38 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 5.924, Saham RANS Naik 34 Persen
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 5.924, Saham RANS Naik 34 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 11,92 poin atau naik 0,20 persen ke level 5.924 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (10/7/2026), terdapat 383 saham menguat, 252 saham melemah dan 330 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,32 persen ke 589, indeks JII menguat 0,88 persen ke 348, indeks IDX30 menguat 0,28 persen ke 333 dan indeks MNC36 menguat 0,22 persen ke 257.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, bahan baku, keuangan, properti, transportasi, konsumer non siklikal dan teknologi. Sedangkan yang melemah ada infrastruktur, industri dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) naik 34,57 persen ke Rp218, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) naik 34,12 persen ke Rp228, dan saham PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) naik 33,77 persen ke Rp103.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Niramas Utama Tbk (JELI) turun 14,81 persen ke Rp1.495, PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) turun 14,55 persen ke Rp282 dan PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX) turun 13,86 persen di Rp1.430.

(Dani Jumadil Akhir)

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