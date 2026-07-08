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IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.873

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |17:03 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.873
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi hingga 1,89 persen ke level 5.873 pada penutupan perdagangan sore ini, Rabu (8/7/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG juga berada di zona merah tepatnya di level 5.984. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks terus merosot hingga sempat terjun ke level terendah di 5.872.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 21,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10,5 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,9 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 195 emiten bergerak menguat, 512 emiten melemah, dan 256 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Nitrasanata Dharma (JECX) memimpin setelah melonjak 25,00 persen. Posisi berikutnya ditempati Niramas Utama (JELI) yang naik 24,89 persen, serta Multi Medika Internasional (MMIX) yang menguat 24,51 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Bekasi Asri Pemula (BAPA) yang turun 14,98 persen. Disusul Trimitra Propertindo (LAND) melemah 14,29 persen, serta Bhuwanatala Indah Permai (BIPP) yang turun 14,29 persen.

 

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