IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 5.984

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tipis 0,04 persen ke level 5.984 pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini, Rabu (8/7/2026).

Pada pembukaan ini volume perdagangan tercatat di 239 juta saham dengan nilai transaksi Rp167 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 42 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp10,4 triliun. Sebanyak 191 saham mengalami kenaikan dan 121 saham mengalami penurunan, 651 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Nitrasanata Dharma (JECC) yang menguat 25 persen. Disusul Niramas Utama (JELI) naik 24,89 persen. Kemudian Bach Multi Global (BACH) naik 24,43 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Erajaya Swasembada (ERRA) yang terkoreksi 6,01 persen. Disusul Bhuwanatala Indah Permai (BIPP) melemah 5,71 persen. Selanjutnya Mitra Pack (PTMP) turun 4,62 persen.