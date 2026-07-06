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Said Iqbal Datangi TikTok Minta Penjelasan PHK Massal Tokopedia, Singgung Investasi Rp23,4 Triliun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:16 WIB
Said Iqbal Datangi TikTok Minta Penjelasan PHK Massal Tokopedia, Singgung Investasi Rp23,4 Triliun
Said Iqbal Datangi TikTok Minta Penjelasan PHK Massal Karyawan Tokopedia, Singgung Investasi Rp23,4 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan, TikTok tetap bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa pegawai Tokopedia. 

"Sikap terhadap TikTok dan Tokopedia. KSP-PB berpendapat TikTok harus tanggung jawab, kalau saya enggak salah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. TikTok sudah mengakuisisi Tokopedia beberapa waktu yang lalu sebelum sekarang ini," kata Said yang juga Presiden Partai Buruh di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Said menyebut, terdapat suntikan dana sekitar USD1,5 miliar atau setara Rp23,4 triliun dari TikTok untuk Tokopedia. Nominal tersebut pun yang akan ditelusuri kepada manajemen TikTok, apakah dana tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak pekerja.

"Nah kita mau lihat hubungan kerja antara Tokopedia yang mendapat valuasi suntikan USD1,5 miliar dari TikTok, perusahaan raksasa dunia ini, ke mana uangnya? Apakah karyawannya yang di-PHK 1.250 orang ini dapat enggak hak-haknya? Upahnya, status hubungan kerjanya, pesangonnya, uang penghargaan masa kerjanya," ucap Said.

Said pun berencana mendatangi kantor TikTtok besok. Dirinya tetap akan datang pukul 10.00 WIB, meski tidak ada undangan dari manajemen TikTok.

"Besok jam 10 pagi. Saya mau datang ke kantor manajemennya. Kalau enggak dibukain pintu ya saya berdiri di depan pintu TikTok gitu aja pusing amat. Yang penting negara harus hadir," tuturnya.

 

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