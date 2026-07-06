PHK Massal, Dasco Panggil Tokopedia dan TikTok

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar audiensi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan pihak TikTok. Pertemuan ini membahas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan Tokopedia.

Dasco menyampaikan bahwa audiensi ini dilakukan lantaran DPR telah menerima banyak masukan sekaligus mencermati perbincangan yang viral di media sosial.

"Terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka," kata Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

DPR ingin meminta penjelasan dari masing-masing pihak lewat audiensi ini. Adapun, dalam audiensi ini, pihak Tokopedia dihadiri langsung Presiden Direktur Stephanie Susilo.

"Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja, kita melakukan dialog," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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