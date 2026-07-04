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Said Iqbal Bakal Temui Manajemen Tokopedia dan TikTok Usai PHK Massal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:20 WIB
Said Iqbal Bakal Temui Manajemen Tokopedia dan TikTok Usai PHK Massal
Said Iqbal Bakal Temui Manajemen Tokopedia dan TikTok Usai PHK Massal (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal akan menemui manajemen serta pekerja Tokopedia dan TikTok untuk mendalami isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Said Iqbal, pemerintah akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses pendalaman tersebut. Ia menilai persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan industri manufaktur sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," ujarnya.

Dia menegaskan, apabila dari hasil pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegasnya.

 

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