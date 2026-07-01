Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemnaker Catat PHK Tembus 43.000 Pekerja hingga Juni 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:06 WIB
Kemnaker Catat PHK Tembus 43.000 Pekerja hingga Juni 2026
PHK Pekerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 43.000 orang hingga Juni 2026.

"Kalau tidak salah, kemarin di bulan Juni kan Rp43.000-an, ya. Yang di bulan Juni kemarin ya, sampai bulan Juni," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, saat dijumpai di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan.

Ia menyebut industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diduga menjadi penyumbang terbesar angka PHK. Namun demikian, ia mengaku masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan rinciannya.

"Saya cek ya, ini kalau tidak salah ya, manufaktur salah satunya ya. Itu mungkin nanti bisa saya cek, bisa saya sampaikan," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan bertambahnya angka PHK sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak. Salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seorang yang ter-PHK, JKP itu sangat penting," ujarnya.

Ia menerangkan, program JKP memberikan sejumlah manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, mulai dari bantuan tunai hingga peningkatan keterampilan agar lebih mudah kembali masuk ke dunia kerja.

"JKP ini sangat penting. Pertama, tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah kompensasi keuangan, yang di situ kan cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan," jelas Anwar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemnaker PHK Karyawan PHK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227112/phk_pekerja-z9ME_large.jpg
Harga Gas Bukan Satu-satunya Penyebab Daya Saing Industri Melemah dan PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226805/phk_pekerja-4asc_large.jpg
5 Fakta PHK Massal, Pabrik-Pabrik Pindah ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226774/mensesneg-EkpV_large.jpg
Mensesneg Ungkap Penyebab Adanya PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/320/3226237/phk-swX7_large.jpeg
2 Pabrik Otomotif Jepang Mau Cabut dari RI, 7.000 Pekerja Terancam PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225981/phk_pekerja-mscw_large.jpg
2 Perusahaan Terancam PHK Karyawan Imbas Pabrik Pindah ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225936/phk_pekerja-76Uh_large.jpg
Pabrik Pindah ke Vietnam, Said Iqbal Sebut 2 Perusahaan Terancam PHK Karyawan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement