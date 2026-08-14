Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS 2026, Ini Formasi yang Dibutuhkan

JAKARTA - Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk profesi guru tahun 2026. Rekrutmen CPNS khusus guru ini untuk memenuhi kebutuhan guru nasional

"Insya Allah, insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, , Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dia menyebut, rencana rekrutmen guru menjadi ASN ini diharapkan bisa memenuhi 50 persen kebutuhan guru nasional. Di mana, kebutuhan guru nasional saat ini berkisar 560 ribu orang.

"Kan kebutuhannya 560.000 sekian. Kalau 50 persen sekitar 200 ribuan seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia menjelaskan, Komisi X telah membahas isu pengangkatan guru. Ia mengungkap rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu yang berumur 35 ke atas akan langsung diangkat menjadi penuh waktu.

Namun, bagi yang berusia di bawah 35 tahun diusulkan agar melalui proses rekrutmen CPNS yang dibuka tahun 2026.

"Nah, paruh waktu ini, bagi yang 35 tahun ke atas itu diangkat menjadi penuh waktu. 35 tahun ke bawah itu diusulkan melalui rekrutmen CPNS yang akan dibuka tahun ini. Khusus CPNS guru akan dibuka tahun ini," tuturnya.