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Jelang Seleksi CPNS 2026, Pahami Mekanisme CAT

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |17:14 WIB
Jelang Seleksi CPNS 2026, Pahami Mekanisme CAT
CPNS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, Computer Assisted Test (CAT) terus menjadi bagian penting dalam seleksi CPNS di seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyelenggarakan tes CPNS yang adil, transparan dan bebas dari calo karena hasil tes dapat segera diakses oleh peserta terkait begitu pelaksanaan tes selesai. 

Namun, penerapan sistem ini menghadapi tantangan lain, yaitu peserta tes CPNS dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem ini. Penguasaan cara kerja sistem CAT CPNS dinilai sama pentingnya dengan penguasaan materi tes tersebut. 

Maka dari itu, tidak heran jika Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyediakan fasilitas simulasi CAT secara gratis. Simulasi ini memungkinkan peserta untuk mengenal sistem pengerjaan soal dan penilaian tes CPNS terlebih dahulu bahkan sebelum pengumuman tes tersebut diterbitkan. 

Dengan demikian harapannya, peserta tes CPNS akan lebih terbiasa dan dapat mengerjakan soal-soal SKD dan SKB dengan lebih maksimal.

Selain dari simulasi sistem CAT yang dikembangkan oleh BKN, kini peserta tes CPNS juga bisa meningkatkan kemampuan diri dengan mengerjakan simulasi tes CPNS berbasis CAT yang disediakan oleh pihak swasta, salah satunya aplikasi Impia. 

Menurut Yudha Situmorang, pendiri aplikasi ini, mengerjakan simulasi soal berbasis sistem CAT dari pihak swasta tidak hanya akan membuat peserta tes CPNS akan lebih terbiasa mengerjakan soal dengan sistem ini, tetapi juga membantu memperkaya pemahaman mereka terhadap materi-materi tes CPNS itu sendiri. 

Hal ini karena latihan soal CAT dari swasta umumnya ditunjang dengan fitur-fitur pendukung yang tidak terdapat di simulasi resmi CAT BKN.  

 

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