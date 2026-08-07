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LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Diresmikan 26 Agustus 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |09:46 WIB
LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Diresmikan 26 Agustus 2026
LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai akan diresmikan pada 26 Agustus 2026. (Foto: Okezone,com)
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JAKARTA - LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai akan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Target tersebut sekaligus menggeser rencana peresmian yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus.

"Peresmian apa? LRT? LRT kalau saya tidak salah yang diundur jadi tanggal 26 (Agustus). (Rute) Kelapa Gading-Manggarai," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Rute Kelapa Gading–Manggarai merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas jaringan transportasi berbasis rel di ibu kota. Kehadiran lintasan baru ini diharapkan memperkuat konektivitas antara kawasan Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, sekaligus meningkatkan integrasi dengan berbagai moda transportasi massal lainnya.

Saat ini, LRT Jakarta Fase 1A rute Kelapa Gading-Velodrome telah beroperasi melayani masyarakat. Adapun Fase 1B yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai akan segera dioperasikan setelah diresmikan.

Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp12,1 triliun. Targetnya, rute ini akan dilengkapi 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit. Setelah jalur hingga Manggarai beroperasi, Pemprov DKI Jakarta menargetkan melanjutkan pembangunan lintasan menuju kawasan Dukuh Atas.

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