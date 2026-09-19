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LRT Terhubung hingga Manggarai, Konektivitas Transportasi Ibu Kota Makin Luas

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |10:02 WIB
LRT Terhubung hingga Manggarai, Konektivitas Transportasi Ibu Kota Makin Luas
Peresmian pengoperasian LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 16 September 2026. (Foto: Okezone.com/Nindya Karya)
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JAKARTA — Beroperasinya LRT Jakarta Fase 1B hingga Manggarai memperluas konektivitas transportasi publik di Ibu Kota. Jalur sepanjang 6,4 kilometer yang menghubungkan Velodrome dengan Manggarai tersebut melengkapi layanan LRT Fase 1A rute Kelapa Gading–Velodrome.

Peresmian pengoperasian LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 16 September 2026. Dengan beroperasinya Fase 1B, jaringan LRT Jakarta kini tersambung hingga Manggarai dan melayani total lintasan sekitar 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.

Koridor Fase 1B melintasi sejumlah kawasan, mulai dari Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi hingga Manggarai. Kehadiran jalur tersebut memperkuat konektivitas LRT dengan jaringan transportasi publik lainnya, terutama di kawasan Manggarai yang menjadi salah satu titik integrasi berbagai moda transportasi di Jakarta.

Presiden Prabowo dalam peresmian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta. Menurut dia, sistem transportasi publik yang terintegrasi penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada setiap pihak yang terlibat untuk menyelesaikan proyek ini,” ujar Prabowo.

Sebagai kontraktor pelaksana, Waskita–Nindya KSO berperan dalam pembangunan LRT Jakarta Fase 1B dengan memperhatikan aspek mutu, keselamatan, dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah mengatakan, penyelesaian Fase 1B menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur transportasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

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