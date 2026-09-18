Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji Purbaya Selama Menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |12:02 WIB
Segini Kisaran Gaji Purbaya Selama Menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia
Segini kisaran gaji Purbaya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Segini kisaran gaji Purbaya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. 

Purbaya Yudhi Sadewa harus mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah memimpin Kementerian Keuangan selama sekitar satu tahun lima hari. Presiden Prabowo Subianto kemudian menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Selama menduduki posisi tersebut, Purbaya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagai menteri. Lantas, berapa perkiraan penghasilan yang diterimanya selama menjabat?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji pokok menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, tunjangan jabatan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dengan demikian, gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri mencapai Rp18.648.000 per bulan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242588//purbaya-sLhX_large.jpg
Berapa Uang Pesangon yang Diterima Purbaya Usai Tak Lagi Jadi Menkeu? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242551//purbaya-QdVk_large.jpg
Istana Bantah Purbaya Dicopot dari Menkeu karena Rombak Ratusan Pejabat Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242544//dirjen_pajak-nmNz_large.jpg
Dirjen Pajak Batalkan Rotasi Nama-Nama Ajaib Era Purbaya, Tak Ikut Assessment!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242304//purbaya-159T_large.jpg
Ini Penyebab Purbaya Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242214//purbaya-dOS2_large.jpg
Purbaya Ungkap 2 Alasan Dicopot dari Menkeu hingga Ditelepon Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242229//purbaya-oR7s_large.jpg
Purbaya Mau Mancing Ikan Sambil Ngelamun: Kenapa Dipecat?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement