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Purbaya Mau Mancing Ikan Sambil Ngelamun: Kenapa Dipecat?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:43 WIB
Purbaya Mau Mancing Ikan Sambil Ngelamun: Kenapa Dipecat?
Purbaya Mau Mancing Ikan Sambil Ngelamun: Kenapa Dipecat? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ingin memancing ikan di belakang rumahnya setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan (menkeu). Sambil memancing ikan, Purbaya melamun kenapa dirinya dipecat dari jabatan menkeu.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menjalani prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

"Abis ini mau pulang mancing belakang rumah," ujar Purbaya santai di hadapan awak media usai acara sertijab.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai jenis ikan apa yang bakal ia pancing di rumahnya, Purbaya menjawabnya dengan kelakar yang mengundang gelak tawa.

"Mancing ikan, Mujair. Nila. Hahaha," kata dia sambil tertawa.

Tak berhenti di situ, Purbaya pun melontarkan gurauan mengenai aktivitas yang akan dilakukannya sembari memegang joran pancing.

"Gua punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah sambil ngelamun. 'Kenapa dipecat?' gitu," seloroh Purbaya.

 

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