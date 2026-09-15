Purbaya Ditelepon Mensesneg hingga Dicopot Jadi Menkeu, Ternyata Ini Alasannya

Purbaya Ditelepon Mensesneg hingga Dicopot Jadi Menkeu, Ternyata Ini Alasannya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pencopotan dirinya dari kursi Bendahara Negara usai menghadiri prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Purbaya mengonfirmasi bahwa keputusannya keluar mendadak dari Rapat Kerja DPD RI pada Senin (14/9/2026) sore kemarin dipicu oleh telepon langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang memberitahukan keputusan perombakan (reshuffle) kabinet.

"Pak Prasetyo (Mensesneg)," ujar Purbaya merespons pertanyaan awak mengenai sosok yang menelepon dirinya saat berada di toilet Kompleks Parlemen Senayan.

Purbaya mengaku sudah memperhitungkan potensi pergeseran jabatannya, meski kepastian baru didapatkan saat panggilan telepon tersebut masuk.

"Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," jelasnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai rumor pemecatan dirinya yang dikaitkan dengan langkah tegas perombakan ratusan pejabat pajak dan bea cukai baru-baru ini, Purbaya mengonfirmasi bahwa hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan, di samping hak penuh Kepala Negara.

"Sebagian ada. (Sebagian lainnya) itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin aja," kata Purbaya.