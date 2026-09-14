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Purbaya Tinggalkan Rapat DPD di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:19 WIB
Purbaya Tinggalkan Rapat DPD di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak meninggalkan Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Purbaya melangkah keluar gedung rapat tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di area pintu keluar.

Kepergian Purbaya yang terkesan terburu-buru tersebut disinyalir berkaitan dengan adanya panggilan dari Istana Negara menyusul berhembusnya kabar perombakan (reshuffle) kabinet yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini.

Keberadaan Purbaya di posisi Bendahara Negara sendiri tercatat baru berjalan selama satu tahun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah rotasi nama dan opsi penyesuaian posisi menteri dalam reshuffle kali ini.

Posisi Menteri Koordinator Bidang PMK/Menteri Koordinator Pratikno diisukan bakal digantikan oleh Sugiono.

Sementara itu, posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono memunculkan nama Arrmanatha Nasir (Wakil Menteri Luar Negeri) sebagai salah satu opsi kuat.

Pada pos Kementerian Keuangan, nama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencuat sebagai opsi pengganti Purbaya.

Suahasil sendiri telah terlihat tiba di Istana Negara dengan mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi berwarna biru didampingi oleh sang istri.

 

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