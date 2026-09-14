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Isu Reshuffle Kabinet, Suahasil Nazara Dikabarkan Jadi Menkeu Gantikan Purbaya?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:15 WIB
Isu Reshuffle Kabinet, Suahasil Nazara Dikabarkan Jadi Menkeu Gantikan Purbaya?
Isu Reshuffle Kabinet, Suahasil Nazara Dikabarkan Jadi Menkeu Gantikan Purbaya? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan pergantian sejumlah posisi dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Salah satunya posisi Menteri Keuangan yang saat ini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. 

Sejumlah pejabat negara pun terlihat sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta. Dari pantauan Okezone, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terlihat hadir di kompleks Istana Kepresidenan.

Pratikno menyebut dirinya datang ke Istana setelah menerima undangan dari Sekretariat Presiden. Namun, dia belum mengetahui secara pasti agenda pelantikan maupun siapa saja pejabat yang akan dilantik.

"Ada undangan," kata Pratikno saat ditanya mengenai kedatangannya ke Istana, Senin (14/9/2026).

Saat ditanya apakah undangan tersebut berkaitan dengan pelantikan, Pratikno membenarkan informasi tersebut. "Terkait pelantikan katanya," ujarnya.

Pratikno juga belum mengetahui siapa pejabat yang akan dilantik, termasuk ketika ditanya apakah dirinya menjadi salah satu pejabat yang akan dilantik. "Gak tau, nanti kita tunggu," katanya.

"Kita tunggu aja," lanjut Pratikno saat ditanya apakah dirinya termasuk yang akan dilantik.

 

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