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HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara BLT Rp600.000 Cair di September 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |05:22 WIB
Ini Cara BLT Rp600.000 Cair di September 2026
BLT (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ini cara cek KTP demi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600.000 di September 2026. Pemerintah masih menyalurkan BLT berupa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako di September 2026. 

Pencairan BLT ini masuk ke tahap III periode Juli-September 2026. Besaran BLT yang akan didapat hingga Rp600.000.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek pencairan BLT dengan KTP. Jika terdaftar, berhak mendapatkan bantuan hingga Rp600.000. Pengambilan BLT di bank Himbara atau di kantor pos.

Cara Cek Bansos September 2026
Cek Penerima Bansos Pakai Aplikasi Cek Bansos

Pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

 

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Topik Artikel :
BLT PKH BLT 2026 BLT
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