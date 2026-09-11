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Harga BBM Pertalite Naik Imbas Lonjakan Minyak Dunia? Ini Kata Bahlil

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |13:51 WIB
Harga BBM Pertalite Naik Imbas Lonjakan Minyak Dunia? Ini Kata Bahlil
Harga BBM Pertalite Naik Imbas Lonjakan Minyak Dunia? Ini Kata Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah buka suara soal harga BBM subsidi seperti Pertalite di tengah lonjakan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia naik dan kembali tembus USD108 per barel pada perdagangan Jumat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, kenaikan harga minyak dunia tersebut memang berdampak terhadap kas negara. Sebab pemerintah harus menggelontorkan uang lebih besar untuk mengakomodir permintaan BBM subsidi. 

Meski demikian, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar menjaga daya beli masyarakat kelas bawah khususnya untuk kebutuhan energi, sehingga langkah pemerintah mengalokasikan APBN lebih besar untuk menahan harga BBM subsidi. 

"Ini sesuatu yang berat. Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting, sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang harus kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/9/2026).

Bahlil mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait potensi menambahnya anggaran subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang tengah terjadi.

 

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