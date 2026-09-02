Segini Duit yang Harus Disiapkan untuk Isi BBM Full Tank Fortuner, Bisa DP Motor Beat

Segini Duit yang Harus Disiapkan untuk Isi BBM Full Tank Fortuner, Bisa DP Motor Beat (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Segini duit yang harus disiapkan untuk isi BBM full tank Fortuner, bisa DP motor Beat. Saat ini harga BBM diesel kembali naik pada awal September 2026.

Pertamina menaikkan harga BBM jenis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex pada 1 September 2026. Kini harga Dexlite menjadi Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter.

Tidak hanya Pertamina, BBM diesel milik Shell, BP dan Vivo juga naik. Harga BBM diesel milik SPBU swasta tersebut naik menjadi Rp25.420 per liter.

Kenaikan harga BBM diesel ini akan membuat pengendara mobil bermesin diesel seperti Toyota Fortuner kembali gigit jari jika ingin isi BBM full tank. Sebab, uang yang akan dikeluarkan untuk membeli BBM full tank bisa mencapai Rp2 juta.

Duit yang Harus Disiapkan untuk Isi BBM Full Tank Fortuner

Di Indonesia, Toyota Fortuner dipasarkan dengan 2 pilihan mesin, yaitu bensin dan diesel. Toyota Fortuner diesel dibekali mesin berkapasitas 2.4L dengan konfigurasi 2GD-FTV dan 2.8L 1GD-FTV.

Fortuner dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel yang digunakan mengandung 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi. Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada Biosolar. Namun, sulfurnya masih sangat tinggi.

Kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm. Dengan demikian, BBM yang disarankan adalah Pertamina Dex.

Toyota Fortuner dibekali kapasitas tangki bahan bakar sebesar 80 liter. Dengan kapasitas sebesar itu, maka untuk isi BBM full tank Fortuner jenis Pertamina Dex mencapai Rp2.016.000. Angka ini didapat dari harga Pertamina Dex Rp25.200 dikali 80 liter.

Namun, uang yang dikeluarkan akan bisa lebih besar jika menggunakan BBM diesel di Shell, BP maupun Vivo, yakni bisa mencapai Rp2.033.600.

Nilai ini bisa untuk DP atau uang muka membeli motor Honda Beat. Sekadar informasi, DP atau uang muka kredit motor Honda Beat saat ini mulai dari Rp500 ribuan hingga Rp2 jutaan, tergantung promo dealer, wilayah, dan besar cicilan yang dipilih.