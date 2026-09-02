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Ini Alasan Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |07:02 WIB
Ini Alasan Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik
Harga tiga jenis BBM nonsubsidi Pertamina resmi naik mulai 1 September 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Harga tiga jenis BBM nonsubsidi Pertamina resmi naik mulai 1 September 2026. Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia hingga daya beli masyarakat.

Kenaikan tersebut berlaku mulai 1 September 2026 pukul 00.00 WIB. Sementara itu, Pertamina tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax 92.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah. Formula tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya, termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.

“Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite,” kata Kitty di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Kitty menambahkan, harga BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax 92 tidak mengalami penyesuaian harga.

“Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat,” kata Kitty.

 

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