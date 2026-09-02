Harga BBM Pertamina Naik Lagi Hari Ini 2 September, Pertamax Green Jadi Rp19.150 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga BBM hari ini. Harga BBM nonsubsidi Pertamax Green 95 naik menjadi menjadi Rp19.150 per liter dari Rp16.600 per liter yang berlaku mulai 2 September 2026 pukul 00.00 WIB.



Harga Pertamax Green ini naik sebesar Rp2.550 per liter. Penyesuaian harga Pertamax Green 95 ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026.



VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian harga produk BBM nonsubsidi.



“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini mengikuti harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Kitty di Jakarta, Rabu (2/9/2026).



Lebih lanjut, Kitty menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.