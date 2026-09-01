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Shell Naikkan Harga BBM per 1 September 2026, Kini Tembus Rp25.420 per Liter

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |07:21 WIB
Shell Naikkan Harga BBM per 1 September 2026, Kini Tembus Rp25.420 per Liter
Shell Naikkan Harga BBM per 1 September 2026, Kini Tembus Rp25.420 per Liter (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Shell menaikkan harga BBM mulai hari ini, Selasa 1 September 2026. Harga BBM Shell naik jenis Shell V-Power Diesel.

Melansir laman resmi Shell, Jakarta, Selasa (1/9/2026), harga BBM Shell V-Power Diesel naik menjadi  Rp25.420 per liter dari sebelumnya Rp21.910 per liter.

"Harga yang tercantum mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell.

Hingga saat ini, Shell hanya menjual BBM jenis Shell V-Power Diesel di area Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sementara BBM jenis Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di SPBU.

"Mohon maaf, Shell Super sedang tidak tersedia di SPBU Shell," bunyi pengumuman Shell.

 

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