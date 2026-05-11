Segini Harga dan Daftar SPBU Shell Jakarta yang Kembali Menyediakan BBM Shell V-Power Diesel

JAKARTA - Segini harga dan daftar SPBU Shell Jakarta yang kembali menyediakan BBM Shell V-Power Diesel. Shell kembali menjual BBM per 9 Mei 2026 jenis Shell V-Power Diesel, namun untuk BBM jenis lainnya belum tersedia.

Lokasi SPBU Shell yang kembali menjual BBM Shell V-Power Diesel berada di area Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Harga BBM Shell

Harga BBM Shell V-Power Diesel dibanderol Rp30.890 per liter. Harga BBM ini naik jika dibandingkan harga terakhir pada 1 Maret 2026 sebesar Rp14.620 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Sementera untuk BBM Shell lainnya seperti Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia di SPBU Shell.