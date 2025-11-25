Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:36 WIB
Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU
Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU
JAKARTA - Shell Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero) terkait impor tambahan base fuel, dalam memenuhi kekurangan BBM di sejumlah SPBU.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, Shell Indonesia telah menyepakati untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga sebanyak 1 kargo atau sekitar 100 ribu barel. Kargo tersebut telah diberangkatkan dari terminal pengiriman menuju Indonesia.

"Shell sudah ada kesepakatan dengan Pertamina, rencananya lebih kurang 100 ribu barel," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dia menambahkan, kargo tersebut rencananya akan sampai di Indonesia pada hari ini (25/11), yang akan segera dijemput oleh Shell Indonesia sebelum dijual ke masyarakat. Kuota tambahan ini untuk memenuhi pemenuhan stok hingga habis tahun 2025, sebelum perusahaan mendapat kuota impor kembali.

"Rencananya tanggal 25 ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati dengan PT Pertamina," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan 4 operator SPBU swasta sudah resmi menyetujui pembelian impor BBM lewat PT Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi stok hingga akhir tahun 2025.

 

