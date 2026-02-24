Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:10 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP 
Pekerjaan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas yang terancam kembalikan dana Beasiswa LPDP. Pernyataan kontroversial yang disampaikan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik. 

Dalam sebuah video, Tyas mengucapkan pernyataan tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik sang anak.

Dia menyatakan bahwa hanya dirinya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain, seraya menunjukkan paspor Inggris milik sang anak.

Kontroversi ini pun menyeret nama suami Tyas, Arya Iwantoro, yang juga merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Dia bahkan disebut terancam mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya selama menempuh studi S2 dan S3. 

LPDP secara resmi telah menyesalkan tindakan alumninya tersebut karena dianggap tidak mencerminkan nilai integritas dan etika yang ditanamkan selama masa beasiswa.

Lalu apa pekerjaan Arya Iwantoro? Berikut rangkuman Okezone, Selasa (24/2/2026). 

Arya Iwantoro menjabat sebagai Senior Research Consultant di University of Plymouth, Inggris. Posisi tersebut membuatnya menetap dan berkarier di Inggris bersama keluarga. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203373/pembiayaan_investasi-6tIM_large.jpg
Pemerintah Kucurkan Pembiayaan Investasi Rp22,73 Triliun di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203223/belanja_pemerintah-G6qH_large.jpg
Belanja Pemerintah Tembus Rp227,4 Triliun hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201766/kemenkeu-BW7Q_large.jpg
Penggeledahan Rumah Pejabat Pajak oleh Kejagung, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/278/3199901/menkeu_purbaya-d53x_large.jpg
Jadi Wamenkeu Baru, Purbaya: Juda Agung Ambil Peran Reformasi Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199855/juda_agung_jadi_wamenkeu-fa20_large.jpg
Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199850/menko_airlangga-Lj9k_large.jpg
Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Juda Agung Perkuat Fiskal-Moneter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement