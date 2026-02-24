Ternyata Ini Pekerjaan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas yang terancam kembalikan dana Beasiswa LPDP. Pernyataan kontroversial yang disampaikan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik.

Dalam sebuah video, Tyas mengucapkan pernyataan tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik sang anak.

Dia menyatakan bahwa hanya dirinya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain, seraya menunjukkan paspor Inggris milik sang anak.

Kontroversi ini pun menyeret nama suami Tyas, Arya Iwantoro, yang juga merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia bahkan disebut terancam mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya selama menempuh studi S2 dan S3.

LPDP secara resmi telah menyesalkan tindakan alumninya tersebut karena dianggap tidak mencerminkan nilai integritas dan etika yang ditanamkan selama masa beasiswa.

Lalu apa pekerjaan Arya Iwantoro? Berikut rangkuman Okezone, Selasa (24/2/2026).

Arya Iwantoro menjabat sebagai Senior Research Consultant di University of Plymouth, Inggris. Posisi tersebut membuatnya menetap dan berkarier di Inggris bersama keluarga.