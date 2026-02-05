Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadi Wamenkeu Baru, Purbaya: Juda Agung Ambil Peran Reformasi Pasar Modal Indonesia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |19:59 WIB
Jadi Wamenkeu Baru, Purbaya: Juda Agung Ambil Peran Reformasi Pasar Modal Indonesia
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan reformasi tata kelola pasar saham di Indonesia menjadi satu di antara tugas Juda Agung yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Purbaya meyakini tugas menjaga integritas BEI dan OJK dapat diemban Juda, seiring mantan pejabat perbankan itu yang sempat berstatus Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio BI. 

"Juda akan mempelajari bursa dan mengamati terus dari waktu ke waktu. Dia juga akan menjadi Ex-officio DK (Dewan Komisioner) kami di OJK," kata Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2/2026).

"Ya nanti pasti ada handing over (serah terima) ya untuk memastikan integritas pasar terjaga dengan baik, praktik bisnis yang baik akan dijalankan oleh bursa maupun OJK dalam fungsi pengawasan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Juda Agung resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkeu. Dia memulai hari pertamanya dengan agenda perkenalan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026) sore.

Dalam sambutannya, mantan petinggi Bank Indonesia itu menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sebagai mandat utama dari Kepala Negara.

"Arahnya intinya adalah bahwa fiskal moneter harus berkoordinasi bersinergi dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan dan tentu saja juga, pada saat ini kita harus menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas dan fiskal. Mungkin intinya itu dari saya," kata dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199855/juda_agung_jadi_wamenkeu-fa20_large.jpg
Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199850/menko_airlangga-Lj9k_large.jpg
Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Airlangga Harap Juda Agung Perkuat Fiskal-Moneter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199835/junda_agung-nxZe_large.jpg
Juda Agung Tiba di Istana, Akan Dilantik Wamenkeu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197594/kemenkeu-DeVv_large.jpg
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193880/lelang_sun_kemenkeu-hS8D_large.jpg
Imbal Hasil hingga 7,125 Persen, Lelang SUN Perdana Bidik Rp33 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190747/tkd-PcW1_large.jpg
Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement