Jadi Wamenkeu Baru, Purbaya: Juda Agung Ambil Peran Reformasi Pasar Modal Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan reformasi tata kelola pasar saham di Indonesia menjadi satu di antara tugas Juda Agung yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Purbaya meyakini tugas menjaga integritas BEI dan OJK dapat diemban Juda, seiring mantan pejabat perbankan itu yang sempat berstatus Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio BI.

"Juda akan mempelajari bursa dan mengamati terus dari waktu ke waktu. Dia juga akan menjadi Ex-officio DK (Dewan Komisioner) kami di OJK," kata Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2/2026).

"Ya nanti pasti ada handing over (serah terima) ya untuk memastikan integritas pasar terjaga dengan baik, praktik bisnis yang baik akan dijalankan oleh bursa maupun OJK dalam fungsi pengawasan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Juda Agung resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkeu. Dia memulai hari pertamanya dengan agenda perkenalan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026) sore.

Dalam sambutannya, mantan petinggi Bank Indonesia itu menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sebagai mandat utama dari Kepala Negara.

"Arahnya intinya adalah bahwa fiskal moneter harus berkoordinasi bersinergi dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan dan tentu saja juga, pada saat ini kita harus menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas dan fiskal. Mungkin intinya itu dari saya," kata dia.