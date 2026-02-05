Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu

JAKARTA - Juda Agung mengakui dirinya mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), karena diminta untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Penegasan itu diungkapkan Juda usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamenkeu menggantikan Thomas Djiwandono yang saat ini menjadi Gubernur BI.

"Alasan pengunduran diri jelas, karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dua otoritas yang berbeda," ujar Juda di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Juda Agung pun mengatakan, sudah jauh-jauh hari permintaan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci per kapan diminta untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan.

"Cukup jauh-jauh hari. Bukan mendadak. Betul, betul," paparnya.