HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |12:02 WIB
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang ORI029, Bidik Rp25 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasang target ambisius sebesar Rp25 triliun dari penjualan produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel terbaru, yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029T3 dan ORI029T6. 

Penghimpunan dana ini diproyeksikan menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program strategis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Penawaran instrumen yang menjanjikan keamanan serta keuntungan finansial ini resmi dibuka pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 09.00 WIB, dan akan berlangsung hingga 19 Februari 2026.

Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kemenkeu Novi Puspita Wardani menegaskan bahwa melalui dua pilihan tenor yang ditawarkan, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi negara. Penawaran ini terdiri dari ORI029T3 dengan jangka waktu 3 tahun serta ORI029T6 yang memiliki masa investasi hingga 6 tahun.

"Jadi tepatnya pukul 09.00 WIB tadi, investor sudah bisa membeli ORI029. Kita menawarkan dua tenor sekaligus sehingga investor yang ingin beli tenornya lebih panjang silakan, atau mau yang tenor pendek silakan juga," ujar Novi dalam media briefing di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Untuk mencapai target Rp25 triliun tersebut, pemerintah menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan sistem kupon tetap (fixed rate). 

Seri ORI029T3 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2029 memberikan kupon sebesar 5,45 persen per tahun dengan plafon pemesanan maksimal Rp5 miliar.

Sementara itu, seri ORI029T6 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2032 menawarkan kupon lebih tinggi, yakni 5,80 persen per tahun dengan batas maksimal pemesanan hingga Rp10 miliar.

 

